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общество

В Новосибирске в середине марта температура понизится до -25 градусов

Фото: freepik

В середине марта в Новосибирске ожидается мороз.

Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова сообщила о том, что в первой декаде марта днем температура воздуха ожидается от -2 до -7 градусов, однако ночью температура может падать и до -20 градусов холода.

В начале второй декады месяца ночная температура понизится до -25 градусов.

И только в конце месяца синоптики прогнозируют плюсовую температуру.

Напомним, что в Новосибирской области пройдет проверка сирен и громкоговорителей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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