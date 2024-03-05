В Новосибирске в середине марта температура понизится до -25 градусов

В середине марта в Новосибирске ожидается мороз.

Начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова сообщила о том, что в первой декаде марта днем температура воздуха ожидается от -2 до -7 градусов, однако ночью температура может падать и до -20 градусов холода.

В начале второй декады месяца ночная температура понизится до -25 градусов.

И только в конце месяца синоптики прогнозируют плюсовую температуру.

Напомним, что в Новосибирской области пройдет проверка сирен и громкоговорителей.