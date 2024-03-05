сегодня
05 марта, 07:54
пробки
6/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 99.10
сегодня
05 марта, 07:54
пробки
6/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 99.10
сегодня 07:42
Авто проиcшествия

В Новосибирске водитель МАЗа сбил 8-летнего ребенка

Фото: freepik

Днем в Новосибирске произошло ДТП с участием маленького ребенка.

По данным Госавтоинспекции, днем, 4 марта, в Калининском районе Новосибирска мужчина управлял грузовиком МАЗ и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчик пострадал и был доставлен в лечебное учреждение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что о сложных условиях на дорогах Новосибирска предупредили сотрудники ГИБДД.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в