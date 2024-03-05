В Новосибирской области в 2024 году отремонтируют 7,4 километра дороги

Дорогу отремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в 2024 году проведут ремонт на нескольких участках автомобильной дороги общей протяженностью 7,4 километра. Она проходит через пять районов региона: Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский.

«Дорога «992 км а/д «М-51 — Купино — Карасук» входит в опорную сеть региона, ее роль является одной из важнейших среди транспортной инфраструктуры. По ней перевозят транзитные грузы на Алтай и в Казахстан, а также проходит множество различных маршрутов, среди которых есть и школьные», — рассказал министр.

По словам Костылевского, в 2023 году отремонтировали участки дороги протяженностью 8,3 километра возле села Журавка. Также была закончена реконструкция дороги между селом Успенка и поселком Табулга — отремонтировали шесть километров.

Напомним, что набережную до Заельцовского бора в Новосибирске планируют продлить.