В НСО озвучили самые высокооплачиваемые вакансии марта

В Новосибирской области ищут ряд специалистов, которым готовы платить больше 100 тысяч рублей в месяц.

Топ составили аналитики портала Зарплата.ру.

Так, 220 тысяч рублей в месяц предлагают директору загородного отеля на южном острове Большой гряды Курильских островов Кунашир. Важное условие — соискатель должен быть готовым к переезду. Бизнес нужно будет развивать с нуля. Работу может получить специалист с опытом работы в туризме и управленческими навыками.

Менеджер отдела делового туризма может зарабатывать 150 тысяч в месяц. Помимо опыта, соискатель должен знать английский язык и уметь организовывать деловые поездки.

100-120 тысяч рублей предлагают управляющему магазином итальянской обуви, одежды и аксессуаров, а также продавцу авиабилетов. Кстати, последний может трудиться удаленно. Такие же зарплаты предлагают инженеру связи в отделе строительства и реконструкции завода, ведущему инженеру-конструктору.

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