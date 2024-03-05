В селе Новокаменка под Новосибирском продают дом с баней за 35 миллионов рублей

Площадь дома — 250 квадратных метров.

На сайте с объявлениями выставили на продажу дом с баней в селе Новокаменка под Новосибирском. За него просят 35 миллионов рублей.

Площадь участка — 20 соток.

Автор объявления указывает, что интерьер выполнен в современном стиле: преимущественно белые, черные и серые цвета, а также есть элементы из дерева.

В доме находятся два санузла, гостиная совмещена с кухней и обеденной зоной, электрокотел, а в баню можно попасть, не выходя из дома.

Уточняется, что в селе зимой можно кататься на лыжах и снегоходах, а летом — на велосипедах и собирать грибы.

Напомним, что в Новосибирске назвали районы с самыми дешевыми и дорогими частными домами.