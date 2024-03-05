В школах Новосибирской области появятся новые стоматологические кабинеты

Сейчас в области работают 102 таких кабинета.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, сеть школьных стоматологических кабинетов расширят в регионе.

В данный момент в области работают 102 школьных стоматологических кабинета. Как рассказала главный врач детской городской стоматологии Ирина Функ, услуги в таких местах не уступают по качеству тем, которые дети получают в больницах.

«Это очень важно, потому что есть возможность проводить регулярные профилактические осмотры, не отрывая фактически детей от занятий. Максимальная доступность помощи. В случае, если выявляется при таком осмотре кариес, как правило, это первая степень, когда достаточно небольшого лечения, и зуб полностью санирован и сохранен, нет более тяжелых осложнений», — сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Напомним, что в новосибирских школах уборщицы страдают из-за Tik-Tok.