Вице-председатель отделения «ОПОРЫ РОССИИ» НСО Чавкина переходит в Правительство Приморского края

Евгения Чавкина, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», переходит на работу в Правительство Приморского края.

Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» сообщило для Сиб.фм о том, что вице-председателя отделения Евгению Чавкину назначили на должность заместителя министра экономического развития Приморского края, где она будет отвечать за развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин, обозначил приоритетным развитие Дальнего Востока в XXI веке. И конечно же, для меня было большой честью принять предложение Правительства Приморского края, войти в команду и возглавить направление по развитию предпринимательства края. Я благодарна команде «ОПОРЫ РОССИИ» за совместную работу, поддержку, наши результаты», — прокомментировала вице-председателя отделения.

В свою очередь, министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин также отметил значимость нового сотрудника в команде и уточнил, что Приморье является уникальным регионом для тех, кто хочет успешно построить свою карьеру.

Отмечается, что Евгения Чавкина много лет экспертно вела общественную деятельность по вопросам малого и среднего предпринимательства, с 2020 года занимала должность вице-председателя Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместителя председателя федерального Комитета по промышленности «ОПОРЫ РОССИИ» и возглавляла региональный Комитет по промышленности.

Результатами работы Евгении Владимировны стали не только региональные, но и федеральные меры поддержки МСП, среди которых – программа «Промышленная ипотека», которая была запущена с 2022 года в Российской Федерации для предприятий обрабатывающей промышленности по всей стране.