Американские ученые: еда из магазинов медленно убивает людей

Она повышает риск развития серьезных заболеваний.

В журнале British Medical Journal опубликовали научную статью о вреде магазинной еды.

Эксперты провели исследование, в котором использовали данные около 10 миллионов покупателей. В результате выяснилось, что употребление ультрапереработанных продуктов оказывает негативное влияние на организм. Группа товаров повышает риск развития серьезных заболеваний и приводит к появлению более 30 различных патологий.

Отмечается, что сильнее всего еда из магазинов влияет на метаболизм, работу мозга и сердечно-сосудистую систему.

Напомним, что ученые нашли самую большую анаконду в мире в джунглях Эквадора.