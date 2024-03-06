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общество

Блогер из Новосибирска Милана Хаметова отметила свое 14-летие

Фото: социальные сети

Милана Хаметова, блогер из Новосибирска, отметила 14-летие среди близких людей.

В социальных сетях Милана Хаметова, блогер и певица из Новосибирской области, показала кадры с закрытой вечеринки, где ее поздравила с днем рождения семья, друзья и коллеги.

Торт со свечами вынес ее продюсер Дава.

Милане Хаметовой исполнилось 14 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Милана Хаметова, 13-летняя блогерша из Новосибирска, поделилась со своими подписчиками в социальных сетях, что купила для себя трехэтажный дом к Новому году.

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Валерия Митрохина
Журналист

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