Блогер из Новосибирска Милана Хаметова отметила свое 14-летие

Милана Хаметова, блогер из Новосибирска, отметила 14-летие среди близких людей.

В социальных сетях Милана Хаметова, блогер и певица из Новосибирской области, показала кадры с закрытой вечеринки, где ее поздравила с днем рождения семья, друзья и коллеги.

Торт со свечами вынес ее продюсер Дава.

Милане Хаметовой исполнилось 14 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Милана Хаметова, 13-летняя блогерша из Новосибирска, поделилась со своими подписчиками в социальных сетях, что купила для себя трехэтажный дом к Новому году.