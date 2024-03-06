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общество

Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону

Фото: Визуализация мэрия Новосибирска

В прямом эфире Центра управления регионом заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова рассказала о благоустройстве парков и ответила на вопросы, волнующие горожан.

Большинство новосибирцев интересовало благоустройство общественных и дворовых территорий. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», инициированному Президентом России, в Новосибирске уже благоустроено более 40 парков и скверов.

Самыми масштабными реализованными проектами стали: Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк. В этом году продолжится благоустройство парка «Каменка» и разработка проектно-сметной документации парка «Иня».

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 2

Какая территория Новосибирска получит развитие в 2025 году, должны решить сами жители. Во время прямого эфира вице-мэр напомнила, что с 15 марта на сайте «Госуслуги» стартует онлайн-голосование за городские зеленые зоны.

«Все общественные пространства созданы по инициативе жителей и депутатов. Наша задача: принимать инициативы, готовить дизайн-проекты и возводить объекты на земле», – подчеркнула Анна Терешкова.

В список предлагаемых для голосования территорий вошли по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска. Всего – восемь пространств.

В Октябрьском районе это сквер «Зыряновский», транзитная зона между жилым домом и проезжей частью. Проектом предусмотрена реконструкция всей изношенной инфраструктуры: будет создана тихая зона на внутренней аллее, отремонтирован пешеходный тротуар, создано новое освещение, смонтирована парковая мебель, включая установку качелей.

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 3

В Кировском районе в Северо-Чемском жилмассиве это набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик. В проекте благоустройства предусмотрено устройство променада, включая велосипедную дорожку и экотропу в тихой зоне среди деревьев. На набережной появятся новые ландшафтные ансамбли, парковая мебель, будут обустроены смотровые, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак, хозяйственная зона, отремонтирован спуск к реке Оби, на пристань.

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 4

Дзержинский район представлен сквером имени Калинина. Он создан уже давно рядом с детским домом творчества имени Калинина и пользуется большой популярностью у местных жителей. Дизайн-проект благоустройства предполагает создание дорожек и тропинок, в том числе троп для скандинавской ходьбы, обустройство газонов и установку нового освещения. В сквере появятся детская игровая и спортивная площадки, а также площадки для скейтбординга и дрессировки собак, зона с эстрадой для проведения мероприятий, новые лавочки и урны. Территорию украсят живой изгородью, крупномерными деревьями и ландшафтными объектами.

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 5

Советский район представлен набережной вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС. Это сама известная рекреационная зона на ОбьГЭС, а набережная может стать достопримечательным местом наряду с Михайловской набережной. Согласно проекту благоустройства на набережной появятся новые зеленые насаждения, новые прогулочные тихие аллеи, дорожки и тропинки, в том числе велосипедная и беговая дорожки, променад с «карманами» для мест отдыха. Появятся игровая и спортивная площадки, общественные уборные, арт-объекты, навигация, пункты проката и административный павильон. Мемориальная зона с памятником «Алеша» также будет обновлена.

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 6

Ленинский район представлен парком имени Кирова. Этот парк один из самых популярных на левом берегу, один из самых старейших классических парков. Идея реконструкции заключается в возрождении парка и восстановлении ландшафта в классическом стиле. Дизайн-проект благоустройства предусматривает функциональное зонирование территории, новые покрытия для дорожек и тропинок, дизайн системы освещения и ландшафтную подсветку. В парке будут созданы тематические сады, украшенные вазонами и парковыми скульптурами, появится новая система навигации и парковая мебель, новая эстрадная площадка, будут организованы входные группы.

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 7

В Центральном округе – Ельцовский парк, вторая очередь, от Красного проспекта до ул. Танковой, 24. В прошлом году открылась первая очередь парка в рамках благотворительного соглашения с ГК «Химметалл». Изначально по генеральному плану в русле реки планировалась транспортная магистраль. Однако благодаря активному участию жителей и сформированному сообществу удалось пересмотреть планы по развитию этой территории и теперь реализуются планы по созданию большого парка в пойме реки Ельцовки-1.

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 8

Первомайский район представлен территорией вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной. Концепция благоустройства предполагает создание рекреационной, спортивной и событийной зон на берегу озера. В новом парке появится сеть дорожек и тропинок, зона отдыха у воды, детские площадки, навесы, мостки, пристань.

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 9

И наконец, Калининский район представлен парком «Сосновый бор». Это тоже один из классических парков культуры и отдыха. Проектируемая территория является частью природного лесного массива, который воспринимается жителями города как единое целое и который принято называть парком «Сосновый бор». Концепция реконструкции касается территории парка на площади 8,4 га со стороны ул. Учительской и примыкающих к южной границе парка верховьев ручья Сухой Лог – правого притока реки Ельцовки-1 (около 5 га). До сих пор сохранилась парковая инфраструктура – аттракционы, пункты проката, каток.

Фото Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону 10

Новосибирцев также интересовала проблематика уличного освещения небольших парковых зон, степень готовности уже начатых объектов и когда начнут преображать другие парки и скверы. Отвечая на вопросы жителей о территориях, не вошедших в список для голосования, Анна Терешкова пояснила: «Сегодня в Новосибирске 304 общественных пространства, которые нуждаются в реконструкции и ревитализации. Раз в три года мы проводим инвентаризацию и обновляем этот список».

Новосибирцы могут повлиять на развитие инфраструктуры города, буквально не выходя из дома. Всё, что для этого требуется, — активная гражданская позиция и смартфон с интернетом под рукой.

Голосование пройдет с 15 марта по 30 апреля на сайте 54.gorodsreda.ru. В нем может участвовать любой житель Новосибирской области старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги».

Проект, набравший большинство голосов, станет победителем и будет реализован в 2025 году.

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Роман Чугаев
Журналист

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