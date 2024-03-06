Через 10 дней районы начнут бороться за деньги на зеленую зону

В прямом эфире Центра управления регионом заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова рассказала о благоустройстве парков и ответила на вопросы, волнующие горожан.

Большинство новосибирцев интересовало благоустройство общественных и дворовых территорий. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», инициированному Президентом России, в Новосибирске уже благоустроено более 40 парков и скверов.

Самыми масштабными реализованными проектами стали: Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк. В этом году продолжится благоустройство парка «Каменка» и разработка проектно-сметной документации парка «Иня».

Какая территория Новосибирска получит развитие в 2025 году, должны решить сами жители. Во время прямого эфира вице-мэр напомнила, что с 15 марта на сайте «Госуслуги» стартует онлайн-голосование за городские зеленые зоны.

«Все общественные пространства созданы по инициативе жителей и депутатов. Наша задача: принимать инициативы, готовить дизайн-проекты и возводить объекты на земле», – подчеркнула Анна Терешкова.

В список предлагаемых для голосования территорий вошли по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска. Всего – восемь пространств.

В Октябрьском районе это сквер «Зыряновский», транзитная зона между жилым домом и проезжей частью. Проектом предусмотрена реконструкция всей изношенной инфраструктуры: будет создана тихая зона на внутренней аллее, отремонтирован пешеходный тротуар, создано новое освещение, смонтирована парковая мебель, включая установку качелей.

В Кировском районе в Северо-Чемском жилмассиве это набережная на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик. В проекте благоустройства предусмотрено устройство променада, включая велосипедную дорожку и экотропу в тихой зоне среди деревьев. На набережной появятся новые ландшафтные ансамбли, парковая мебель, будут обустроены смотровые, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак, хозяйственная зона, отремонтирован спуск к реке Оби, на пристань.

Дзержинский район представлен сквером имени Калинина. Он создан уже давно рядом с детским домом творчества имени Калинина и пользуется большой популярностью у местных жителей. Дизайн-проект благоустройства предполагает создание дорожек и тропинок, в том числе троп для скандинавской ходьбы, обустройство газонов и установку нового освещения. В сквере появятся детская игровая и спортивная площадки, а также площадки для скейтбординга и дрессировки собак, зона с эстрадой для проведения мероприятий, новые лавочки и урны. Территорию украсят живой изгородью, крупномерными деревьями и ландшафтными объектами.

Советский район представлен набережной вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС. Это сама известная рекреационная зона на ОбьГЭС, а набережная может стать достопримечательным местом наряду с Михайловской набережной. Согласно проекту благоустройства на набережной появятся новые зеленые насаждения, новые прогулочные тихие аллеи, дорожки и тропинки, в том числе велосипедная и беговая дорожки, променад с «карманами» для мест отдыха. Появятся игровая и спортивная площадки, общественные уборные, арт-объекты, навигация, пункты проката и административный павильон. Мемориальная зона с памятником «Алеша» также будет обновлена.

Ленинский район представлен парком имени Кирова. Этот парк один из самых популярных на левом берегу, один из самых старейших классических парков. Идея реконструкции заключается в возрождении парка и восстановлении ландшафта в классическом стиле. Дизайн-проект благоустройства предусматривает функциональное зонирование территории, новые покрытия для дорожек и тропинок, дизайн системы освещения и ландшафтную подсветку. В парке будут созданы тематические сады, украшенные вазонами и парковыми скульптурами, появится новая система навигации и парковая мебель, новая эстрадная площадка, будут организованы входные группы.

В Центральном округе – Ельцовский парк, вторая очередь, от Красного проспекта до ул. Танковой, 24. В прошлом году открылась первая очередь парка в рамках благотворительного соглашения с ГК «Химметалл». Изначально по генеральному плану в русле реки планировалась транспортная магистраль. Однако благодаря активному участию жителей и сформированному сообществу удалось пересмотреть планы по развитию этой территории и теперь реализуются планы по созданию большого парка в пойме реки Ельцовки-1.

Первомайский район представлен территорией вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной. Концепция благоустройства предполагает создание рекреационной, спортивной и событийной зон на берегу озера. В новом парке появится сеть дорожек и тропинок, зона отдыха у воды, детские площадки, навесы, мостки, пристань.

И наконец, Калининский район представлен парком «Сосновый бор». Это тоже один из классических парков культуры и отдыха. Проектируемая территория является частью природного лесного массива, который воспринимается жителями города как единое целое и который принято называть парком «Сосновый бор». Концепция реконструкции касается территории парка на площади 8,4 га со стороны ул. Учительской и примыкающих к южной границе парка верховьев ручья Сухой Лог – правого притока реки Ельцовки-1 (около 5 га). До сих пор сохранилась парковая инфраструктура – аттракционы, пункты проката, каток.

Новосибирцев также интересовала проблематика уличного освещения небольших парковых зон, степень готовности уже начатых объектов и когда начнут преображать другие парки и скверы. Отвечая на вопросы жителей о территориях, не вошедших в список для голосования, Анна Терешкова пояснила: «Сегодня в Новосибирске 304 общественных пространства, которые нуждаются в реконструкции и ревитализации. Раз в три года мы проводим инвентаризацию и обновляем этот список».

Новосибирцы могут повлиять на развитие инфраструктуры города, буквально не выходя из дома. Всё, что для этого требуется, — активная гражданская позиция и смартфон с интернетом под рукой.

Голосование пройдет с 15 марта по 30 апреля на сайте 54.gorodsreda.ru. В нем может участвовать любой житель Новосибирской области старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги».

Проект, набравший большинство голосов, станет победителем и будет реализован в 2025 году.