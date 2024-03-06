Депутаты «Единой России» поздравили жену и дочь участника СВО с 8 марта

В предпраздничные дни мамы и супруги бойцов СВО по всей Новосибирской области получают цветы и подарки.

Депутат Госдумы Олег Иванинский и депутат горсовета Новосибирска Владислав Люмин накануне Международного женского дня адресно поздравили Марию Литвиченко. Молодая женщина вместе с 9-летней дочерью Аделиной ждут возвращения домой мужа и папы. Сибиряк участвует в специальной военной операции с первых дней.

Основные усилия «Единой России» сейчас направлены на помощь фронту, при этом перед партией стоят не менее важные задачи в части помощи семьям участников СВО – решать бытовые вопросы, регулярно быть на связи и оказывать всю необходимую поддержку, отметил Олег Иванинский.

«Ребята воюют спокойнее, когда знают, что дома все хорошо и семья под присмотром. Сегодня много делается для семей военнослужащих. Поддержка тыла – это залог нашей победы. Президент Владимир Путин в ходе послания уделил большое внимание людям, бойцам на передовой и их семьям, многодетным мамам. Через все послание проходила мысль, что главный залог успеха России – ее духовная крепость, сплоченность и традиционные ценности», – напомнил парламентарий.

Отметим, в Новосибирской области на постоянной основе оказывается поддержка семьям участников СВО – в регионе более 10,5 тыс. действующих социальных паспортов этих семей, им оказывается адресная и натуральная помощь.