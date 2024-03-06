До окончания подачи заявок на фотоконкурс «Девушки в погонах» осталось два дня

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» запустил фотоконкурс «Девушки в погонах». В нём могут участвовать представительницы силовых структур на действующей службе, на пенсии или в отставке.

Для этого нужно прислать фотографию в форме и заполнить анкету с рассказом о себе. Окончание подачи заявок – 7 марта включительно. Представляем ещё двух участниц конкурса.

34-летняя Екатерина Бобырева шесть месяцев трудится оператором группы надзора отдела безопасности ИК-14. Она вышла на новую работу в сентябре 2023 года. В октябре завершила испытательный срок и трудоустроилась. Девушке присвоили специальное звание прапорщика внутренней службы.

«Я люблю доводить начатое дело до конца и моя главная задача — работать на благо Родины. По своей натуре я трудолюбива. Долгое время работала воспитателем в детском саду, но однажды решила изменить судьбу, выбрав путь стабильности, уверенности в завтрашнем дне, рост по карьерной лестнице. Благодаря этому решению я поступила на службу в уголовно-исполнительную систему. Безмерно благодарна людям, которые мне помогают, особенно мужу. Он – моя главная опора и поддержка. Супруг также сотрудник УИС. Мы проходим службу в одном учреждении, но в разных отделах. Моя главная цель — служить России, закону!» – объясняет свой выбор Екатерина Бобырева.

У 24-летней Натальи Лечитской стаж работы составляет семь лет. Она работает старшим инструктором по БСП отдела кадров ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирску. С детства сибирячка мечтала носить военную форму, долго и упорно добивалась исполнения желаний.

«Несмотря на трудности на пути, я поступила в Самарский юридический институт ФСИН России. За время учебы в институте поняла, что форма – не просто элемент одежды. Это честь и гордость. Я окончила институт с отличием и начала нести службу в отделе кадров по тому направлению, к которому у меня лежит душа – по направлению боевой, физической и специальной подготовки, чем и занимаюсь по сей день. Ведь то, что мы делаем, должно приносить нам удовольствие», – прокомментировала Наталья Лечитская.

Победительницу фотоконкурса объявим в Международный женский день. Подать заявку или проголосовать за фаворитку можно по ссылке.

Участница, занявшая первое место, получит приз:

— видеосюжет от «СибФМ Group», который опубликуют в YouTube-канале медиахолдинга, в группе во «ВКонтакте» портала «Сиб.фм», а также на всех новосибирских сайтах медиахолдинга;

— интервью, напечатанное в газетах «МК-Сибирь» и «АиФ на Оби».

В новосибирском метрополитене пройдёт фотовыставка снимков десяти участниц, набравших наибольшее число лайков.

По дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7 953 867-33-37 или на почту marketing@sib.fm.