Единственным акционером пяти муниципальных предприятий будет город Новосибирск

Пять муниципальных предприятий будут преобразованы в акционерные общества из-за требования федерального законодательства. При этом единственным акционером этих предприятий будет город Новосибирск.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в соответствии с федеральным законом № 485-ФЗ установлен запрет деятельности муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках.

На продолжение деятельности в форме муниципальных унитарных предприятий имеют право предприятия, работающие в сферах перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваи, троллейбусы) и метрополитеном; естественных монополий, культуры и искусства.

Остальные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя в срок до 1 января 2025 года.

Комиссия по проведению административной реформы в городе Новосибирске с учетом мнений профильных структурных подразделений мэрии приняла решения о преобразовании в акционерные общества следующих пяти муниципальных унитарных предприятий:

- муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Новосибгортранс»;

- муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»;

- муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Сибирское гостеприимство»;

- муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство»;

- муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5».

Включение в Прогнозный план приватизации муниципальных унитарных предприятий не предусматривает продажу их имущества. Единственным акционером этих МУПов будет являться город Новосибирск

Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2023 № 626», дополняющий Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год перечнем муниципальных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию, внесен в Совет депутатов города Новосибирска 27 февраля 2024 года для утверждения на мартовской сессии Совета депутатов города Новосибирска.