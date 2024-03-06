Эксперт Карапетьянц предупредил собачников о приближающемся сезоне клещей

Специалист поделился способами обезопасить своего любимого питомца.

Ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал в беседе с Pravda.Ru, как хозяевам собак обезопасить своих четвероногих друзей от опасных кровососов.

Специалист напомнил, что особенно опасен для собак пироплазмозный клещ, который несет в себе инфекцию под названием пироплазмоз. Карапетьянц объяснил, что это тяжелое заболевание, которое поражает внутренние органы собаки. Возможен летальный исход в течение нескольких дней, если вовремя не начать лечение.

Во избежание плохих последствий кинолог советует проводить профилактические мероприятия, обрабатывать животное от клещей специальными составами, каплями, аэрозолями. Он подчеркнул, что это действует не как ликвидатор заболевания, а как отпугиватель для клеща.

Напомним, в Новосибирске завершились испытания лекарства от клещевого энцефалита.