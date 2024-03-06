Еще больше 90 млн требуют власти Новосибирска у подрядчика ЛДС

ГКУ Новосибирской области «Арена» подало в суд иск на 92,38 млн рублей к генподрядчику строительства ледового дворца спорта в столице региона ООО «Элинальфа».

В феврале чиновники уже потребовали взыскать с компании 3,4 млрд рублей неосновательного обогащения по госконтракту. Но иск был подан с нарушениями, которые нужно исправить до 13 марта, заявили в Арбитражном суде.

В то же время суд рассматривает несколько исков ГКУ к «Элинальфе» о взыскании штрафов по тому же госконтракту.

Новая ледовая арена в Новосибирске возводилась к молодежному чемпионату мира по хоккею. Он должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года, но после начала СВО Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отдала право проведения турнира Канаде. Контракты на проведение работ в сумме 9,27 млрд руб в 2019 году получила московская компания «Элинальфа». Планировалось, что строительство завершится до декабря 2021 года, но сроки постоянно менялись. В итоге открытие «Сибирь-Арены» состоялось в августе 2023 года.

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