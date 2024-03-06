Герман Греф: через два-три года искусственным интеллектом будет пользоваться каждая семья

Технологии искусственного интеллекта идут в нашу повседневную жизнь в два раза быстрее, чем в своё время пришли смартфоны, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета. Об этом рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка на лекции «ТехнологИИ» просветительского марафона общества «Знание. Первые», которая прошла на Всемирном фестивале молодёжи.

За последние 15 лет Сбер прошёл несколько трансформаций и стал крупнейшим цифровым банком Европы и третьим по эквайрингу в мире. Современный Сбер занимается разными технологиями: нейросетевыми генеративными моделями, робототехникой, беспилотным транспортом и многим другим.

Как считает Герман Греф, уже через два-три года генеративные модели станут обыденностью, и ими будут пользоваться в каждой семье. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории работает с генеративными моделями. Проникновение этих технологий идёт в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в своё время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления банка:

«Следующий этап развития Al-технологий — интерактивный искусственный интеллект, который сам сможет обучаться и обращаться к другим сервисам и пользователям. И этот следующий шаг развития уже не за горами. Ещё недавно аналитики считали, что сильный искусственный интеллект приблизится к нам через 50 лет. Сейчас высказываются мнения, что он появится уже... в следующем году. Пройдёт каких-то два-три года, и мы точно окажемся на пороге жизни в эпоху сильного искусственного интеллекта. Но готовы ли мы к нему? Нет.

Сильный искусственный интеллект должен обладать мультимодальностью и понимать любой тип информации — устную и письменную речь, графики, видео, код и т. д. И он должен понимать неограниченное количество задач, уметь самообучаться и саморефлексировать. Остановить технологический прогресс невозможно. Поэтому важно сохранить контроль над ним и поставить работу искусственного интеллекта так, чтобы не возникало развития рисковых ситуаций».