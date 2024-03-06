сегодня
07 марта, 00:15
пробки
1/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.34 | eur 98.20
сегодня
07 марта, 00:15
пробки
1/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.34 | eur 98.20
вчера 22:33
общество

Герой РФ из Новосибирска в зоне СВО подбил третий американский танк Abrams

Фото: Минобороны РФ

Подбитый новосибирским бойцом спецоперации танк американского производства Abrams стал третьим, уничтоженным российскими войсками.

Abrams был подбит под Авдеевкой, сообщил ТАСС первый зампред Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега». Попавший в цель мужчина — Герой России.

«Мне его командир написал. Ударили Abrams. Точным ударом, там расстояние — порядка шесть километров до объекта, ночью бил», — сказал парламентарий.

Панфенов добавил, что сибиряк, наверное, уже две роты противника уничтожил. Также он предположил, что подбитая им техника врага может занять половину площади Ленина в Новосибирске.

О первом подбитом танке Abrams ВСУ стало известно 26 февраля. Еще один такой же был подбит на авдеевском направлении с помощью FPV-дронов «Упырь», факт его поражения был подтвержден военным ведомством 4 марта.

Ранее танкист «Батя» из Новосибирской области рассказал о чудесах молитвы на СВО.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в