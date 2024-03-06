Индивидуальный предприниматель из Новосибирска незаконно выдавал потребительские займы

Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомством Центрального района была проведена проверка соблюдения законодательства о кредитно-банковской деятельности.

Было установлено, что местный индивидуальный предприниматель незаконно предоставлял потребительские займы.

«Между индивидуальным предпринимателем и гражданами заключались договора комиссии, по условиям которых выдавались денежные средства под проценты, при передаче своего имущества с возможностью последующего выкупа», — пишет пресс-служба.

В результате предпринимателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, что новосибирца будут судить за покушение на убийство и поджог дома.