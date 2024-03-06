Из сквера «Крылья Сибири» в Новосибирске убрали зеркальный глобус

Реконструкция сквера началась в августе 2023 года.

25 декабря 2023 года в центре Новосибирска на улице Орджоникидзе официально сдали реконструированный сквер S7 «Крылья Сибири», ремонт которого начался в августе 2023 года.

Недавно новосибирцы заметили, что из сквера убрали старый символ — зеркальный глобус. В скором времени его должны заменить на новый — «геотег».

Напомним, что ЗАГС Новосибирской области назвал самые популярные имена детей за февраль.

Ранее сообщалось, что ученые из Новосибирска научились разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей.