На этапе разработки находится проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

В Новосибирске проект пешеходной улицы Ленина находится в разработке.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции сообщила о том, что сейчас проект пешеходной улицы Ленина находится на этапе разработки, а также сделаны транспортные исследования потоков Новосибирска.

Анна Терешкова уточнила, что по результатам социологического исследования, 75% жителей Новосибирска голосуют «за» пешеходную улицу Ленина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда закончатся работы Первомайского сквера в Новосибирске.