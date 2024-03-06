сегодня
06 марта, 11:50
пробки
5/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 91.16 | eur 98.93
сегодня
06 марта, 11:50
пробки
5/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 91.16 | eur 98.93
сегодня 10:16
общество

На этапе разработки находится проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске проект пешеходной улицы Ленина находится в разработке.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции сообщила о том, что сейчас проект пешеходной улицы Ленина находится на этапе разработки, а также сделаны транспортные исследования потоков Новосибирска.

Анна Терешкова уточнила, что по результатам социологического исследования, 75% жителей Новосибирска голосуют «за» пешеходную улицу Ленина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, когда закончатся работы Первомайского сквера в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в