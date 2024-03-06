Новосибирские старшеклассники не планируют поступать в университеты за пределами региона

Все больше старшеклассников готовятся к поступлению в вузы. Будущие абитуриенты из Новосибирской области отдают предпочтение НГУ среди прочих популярных вузов страны. Аналитики МегаФона рассказали, какие еще университеты интересны новосибирцам.

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Новосибирской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:

1.Новосибирский государственный университет (68%);

2.Московский физико-технический институт (13%);

3.Высшая школа экономики (4%);

4.Томский политехнический университет (3%);

5.Томский государственный университет (2%).

По данным компании, вуз из Академгородка также интересен будущим абитуриентам из Алтайского и Забайкальского краев, Якутии и Хакасии.

При этом сайт Новосибирского государственного университета не самый популярный у новосибирцев среди других региональных вузов. В пятерке лидеров он занимает последнее место, тогда как на первом месте НГТУ, на втором – НГМУ, на третьем и четвертом НГУЭУ и НГПУ соответственно.

Пятерка популярных сайтов учебных заведений за аналогичный период прошлого года практически не менялась: вместо Новосибирского государственного университета в нее входил Сибирский государственный университет путей сообщения.

По статистике, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Новосибирской области начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. С начала 2024 года активность абонентов МегаФона на сайтах региональных вузов увеличилась на 30%, а на сайтах федеральных вузов – на 50%.