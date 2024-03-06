Новосибирцы предлагают провести женщинам 8 Марта вместе за деньги

Мужчины из Новосибирска продают свои услуги на 8 марта.

В Новосибирске мужчины в честь Международного женского дня 8 марта выставили на сайте с объявлениями свои услуги для женщин.

Так, один из новосибирцев может подарить девушке предпоследнюю модель айфона, но за ее собственные деньги. Помимо этого, мужчина может сделать массаж, стоимость которого составила 15 тысяч рублей. За 99 тысяч рублей он готов придумать, как сделать женщину знаменитой.

Есть и мужчина, который готов составить компанию девушке, при этом в 2 раза дешевле, но действует ограничение по возрасту — старше 18 лет. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что россиянки признались, какого подарка с нетерпением ждут 8 марта.