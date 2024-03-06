сегодня
06 марта, 18:07
пробки
7/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 91.16 | eur 98.93
сегодня
06 марта, 18:07
пробки
7/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 91.16 | eur 98.93
сегодня 16:25
общество

Новосибирцы решили устроить заплыв через Обь на 8 марта

Фото: ru.freepik.com

Он не согласован с экстренными службами.

В социальный сетях появилась информация, что в экстремалы Новосибирска планирую провести заплыв через реку Обь 8 марта.

В группе «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором сотрудники МАСС призывают граждан отказаться от участия в данном мероприятие.

«Данное мероприятие очень опасно. Основные причины смерти человека в холодной воде: Переохлаждение. Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может быть своеобразный "холодовый шок", развивающийся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду. Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодовых рецепторов кожи. Быстрая потеря тактильной», — гласит пост.

Уточняется, что заплыв не согласован с экстренными службами, а также категорически запрещен.

Напомним, что в Новосибирске начали показ фильма «Дюна: Часть вторая».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в