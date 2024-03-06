Омичам показали, как строилась масштабная G-Drive Арена

Возведение многофункционального комплекса «G-Drive Арена» в Омске начали в 2020 году. Осенью 2022-го уже запустили огромное здание площадью 64 тысячи квадратных метров. Масштабы строительства представили в новом проекте «Воплощение энергии».

Комплекс стал новой домашней ареной для омского хоккейного клуба «Авангард». После завершения строительства игроки вернулись из Московской области обратно в родной Омск. Медиапроект «Воплощение энергии» стал частью поддержки команды к старту плей-офф КХЛ.

В новый комплекс инвестировали 12 миллиардов рублей – их разделили Правительства России и Омской области, а также «Газпром нефть». Для компании «G-Drive Арена» стала крупнейшим проектом программы социальных инвестиций.

– «Авангард» для омичей является неотъемлемой частью их жизни, культуры, их эмоций. Этот проект реализовался благодаря и федеральным органам власти, и благодаря региональным органам власти. В таком партнерстве только и могут реализовываться такого рода проекты, – отметила куратор от компании «Газпром нефть» Елена Илюxинa.

Возведение арены закончили за два года и четыре месяца. Основные конструктивные элементы создали в России, а металлоконструкцию – в Омске. Специалисты определили технические характеристики для свай, а сами опоры изготовили индивидуально под арену. Всего на объекте установили 3 350 свай. Длина каждой из них равняется 14 метрам. Крышу комплекса построили из металлических ферм длиной до 97 метров. Вес каждой из них составляет 100 тонн, рассказывают в медиапроекте.

Спортивное освещение на хоккейной арене соответствует стандартам КХЛ. Специалисты следят за температурой льда: для хоккея она составляет -5 градусов, для фигурного катания необходима -3 градуса. Со зрителями коммуницируют с помощью 10-метрового медиакуба. Звук обеспечивают 3 077 квадратных метров акустических панелей мощностью 127 киловатт.

– Звук на арене можно охарактеризовать словом «бомбический». Я рад, что люди с «G-Drive Арены» уходят с улыбками на лицах, – говорит главный инженер Алексей Терехов.

– Меня греет до сих пор вот это ощущение, что арена сразу же, моментально, наполнилась жизнью. Это главный комплимент всей нашей работе, – добавил главный архитектор комплекса Владислав Валовень.

Дизайн арены, как отмечают создатели, перекликается со стилем команды «Авангард» и отражает смысл – «идущие впереди». Трибуны вмещают до 12 тысяч зрителей. Для юных болельщиков есть и детская комната, и игровые площадки. Для маломобильных гостей – полностью безбарьерная среда и ряд на 120 мест.

После открытия арены в городе увеличился экскурсионный поток, а министерство культуры региона включило «G-Drive Арену» в туристический маршрут. На площадке многофункционального комплекса проводят не только спортивные соревнования, но и крупные социально значимые события, концерты знаменитых артистов.