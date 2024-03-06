Песков рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Он заявил об этом журналистам 6 марта.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил, что ядерное оружие Россия применит только в случае угрозы существованию страны.

«Если что-то будет угрожать существованию нашей страны — вот тогда ядерное оружие», — сказал Дмитрий.

Напомним, что почти три тысячи жителей Новосибирской области стали участниками форума волонтеров «Тыл — для Победы!».

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области устранят цифровое неравенство и досрочно выполнят поручения Президента.