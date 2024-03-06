Под Новосибирском родственники украли и убили лошадь: им дали условные сроки

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области, Ордынский районный суд вынес приговор Ануарбеку и Сенбаю Мухомеджановым по факту кражи лошади с животноводческой базы.

По данным суда, Анаурбек уговорил Сенбая (его дядя) помочь убить лошадь, которую он перед этим украдет. Анаурбек вывел животное с животноводческой базы и привел на место, которое заранее обговорил с дядей. После чего они убили лошадь, разделали тушу, погрузили в автомобиль и увезли в дом Ануарбека, где спрятали. В итоге часть туши была продана в Новосибирске. Стоимость лошади оценили в 120 тысяч рублей.

Суд признал Ануарбека виновным в краже и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Сенбая признали виновным в пособничестве в краже — 1,5 года лишения свободы условно. Помимо этого им также назначили испытательный срок на три года.

Напомним, что в Кемеровской области мужчину, который привел домой коня, арестовали на сутки.