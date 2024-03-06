После ухода мужа умер сын: женщина уехала в Новосибирск забывать кошмары жизни

Жительница другого региона России решила начать жизнь с чистого листа в Новосибирске.

Как пишет «МК Новосибирск», героиня этого рассказа просила не указывать город, из которого она уехала. В 2023 году 44-летней Александре пришлось пережить настоящий кошмар.

Сначала у нее родился тяжелобольной ребенок. Врачи даже предлагали не забирать кроху из больницы, но мать не бросила своего малыша. Как она призналась, муж ее не поддерживал и вскоре стал смотреть на все с брезгливостью — оказалось, он завел молодую любовницу, к которой ушел.

Александра на коленях умоляла супруга побыть с ней еще хоть полгода, чтобы поднять ребенка, так как одной это сделать сложно. Но мужчина не внял мольбам и бросил семью. Малыш умер, а его горе-отец обвинил в этом экс-жену и пригрозил забрать других детей.

К счастью, детей женщина отстояла и вместе с ними уехала в Новосибирск, чтобы скорее забыть все ужасы и начать новую жизнь.

Ранее новосибирцы в социальных сетях рассказывали истории своих похождений «налево».