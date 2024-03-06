Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Новосибирске

В праздник температура будет варьироваться от -3 до -5 градусов.

Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра, сообщила о том, что в регионе в ближайшие дни сохранится снег, который будет идти с перерывами.

7 марта в Новосибирске температура ночью опустится до -7 – -9 градусов, а днем повысится до -3 – -5. Ветер будет юго-западный.

В Международный женский день, 8 марта, снега будет больше, а температура останется такой же: ночью до -7 – -9, а днем от -3 до -5.

9 марта станет холоднее ночью: температура воздуха составит -12 – -14 градусов, а днем будет варьироваться от -1 до -3.

Напомним, что более половины сибирячек мечтают о неожиданном подарке к 8 Марта.