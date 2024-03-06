Старт строительства парка у Чербузы в Новосибирске перенесли

Парк у реки Чербузы в Советском районе планировали начать обустраивать этой весной, но срок сдвинулся.

Теперь работы запланировали на конец 2024 года или начало 2025, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. Дизайн-проект объекта утвердили на заседании координационного совета по Академгородку при губернаторе, а проектно-сметная документация еще не прошла экспертизу.

Также готов проект сквера, который расположится на улице Демакова в микрорайоне Щ.

«Хотим объединить их в одно пространство, потому что они находятся рядом. Чтобы оно стало единым новым пространством для жителей не только микрорайона Щ, но и всего Академгородка и Советского района», — поделилась планами заммэра.

Ранее мы рассказывали, что набережную до Заельцовского бора в Новосибирске планируют продлить.