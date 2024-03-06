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проиcшествия

Суд вынес приговор жителю Омска, из-за которого три вагона сошли с путей

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Инцидент произошел в ноябре 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Советский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении работника ООО «Газпромнефть-Логистика». Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Было установлено, что в ноябре 2022 года он не убедился в установке запорно-фиксирующего устройства, которое предотвращает самопроизвольный перевод стрелок на железнодорожных путях. В результате произошел сход 3 грузовых вагонов и повреждение автосцепных устройств. Сумма ущерба составила — более 1 миллиона рублей.

Его приговорили к ограничению свободы на срок 6 месяцев.

Напомним, что индивидуальный предприниматель из Новосибирска незаконно выдавал потребительские займы.

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Нина Раневская
Журналист

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