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общество

У новосибирцев будет 1,5 месяца на выбор проектов благоустройства 2025 года

Фото: правительство НСО (архив)

С 15 марта по 30 апреля на сайте «Госуслуги» жители Новосибирска смогут проголосовать за территории, которые, по их мнению, нужно благоустроить.

В пресс-службе администрации города сообщили, что в список вошли все восемь территорий — по одной для каждого района и округа Новосибирска.

Это сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе, набережная на улице Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Северо-Чемском жилмассиве Кировского района, сквер имени Калинина в Дзержинском районе, набережная вдоль Обского водохранилища в Советском районе, парк имени Кирова в Ленинском районе, Ельцовский парк в Центральном округе, территория вокруг безымянного озера в Первомайском районе, парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

Набравший наибольшее количество голосов проект реализуют в 2025 году.

Ранее в Новосибирске власти обсудили благоустройство общественных территорий.

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Галина Чебыкина
Журналист

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