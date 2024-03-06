Участки дороги, проходящей через пять районов Новосибирской области, отремонтируют по нацпроекту БКД

«Дорога «992 км а/д «М-51 — Купино — Карасук» входит в опорную сеть Новосибирской области, ее роль является одной из важнейших среди транспортной инфраструктуры. По ней перевозят транзитные грузы на Алтай и Казахстан, а также проходит множество различных маршрутов, среди которых есть и школьные», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Дорога проходит через несколько районов: Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский. В 2023 году были отремонтированы участки общей протяженностью 8,3 км возле села Журавка. Подрядчик отфрезеровал старое покрытие, выполнил устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, укрепил обочины, нанес разметку и установил новые дорожные знаки. Помимо этого была закончена реконструкция 6 км дороги, расположенных между селом Успенка и поселком Табулга.