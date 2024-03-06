В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В Новосибирской области произошла страшная авария.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” опубликовали информацию о ДТП, которое произошло сегодня утром в Болотнинском районе Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель фуры Scania 1982 года рождения ехал по автодороге Р-255 “Сибирь” в сторону Кемерова и на 106 километре, выехав на встречную полосу, совершил столкновение с внедорожником Toyota Land Cruiser.

В пресс-службе ГИБДД Новосибирской области сообщили, что в результате аварии водитель Тойоты скончался на месте.

Напомним, что в Новосибирске произошла массовая авария на левом берeгу.