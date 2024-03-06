В Чулымском районе Новосибирской области убили косулю

Об этом рассказал Евгений Шестернин.
Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин написал в своем телеграм-канале, что 6 марта в Чулымском районе региона в заборе застряла косуля. Она самостоятельно освободилась, но ее поймал местный житель и зарезал.
«Инспекторы приехали не вовремя к застрявшей косуле, но вовремя — к преступно застрявшему в косуле ноже. Нарушитель в полиции — ему грозит штраф и уголовная ответственность. Маловероятно, что он застрянет в тюрьме», — написал Шестернин.
Напомним, что индивидуальный предприниматель из Новосибирска незаконно выдавал потребительские займы.