В феврале выдачи автокредитов в России установили исторический рекорд

В феврале российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей порядка 170 млрд рублей — такой прогноз дал ВТБ на основе аналитических данных Frank RG. Этот результат на 28% превысил итоги января и стал историческим рекордом за отдельно взятый месяц. Сам банк обеспечил четвертую часть прироста рынка, предоставив физлицам автокредиты на 37,4 млрд рублей. Это максимальный объем продаж для отдельного банка за все время наблюдений.

Всего с начала 2024 года россияне получили на покупку автомобилей свыше 302 млрд рублей – почти в два раза больше, чем в январе-феврале прошлого года.

В ВТБ за январь-февраль автокредиты получили 48,5 тысяч заемщиков на общую сумму 64 млрд рублей. Результат в 4,4 раза по количеству и в 4,8 раза по объему превысил итоги за первые два месяца 2023 года. В 2024 году банк продолжает наращивать свои позиции в сегменте. По итогам февраля его доля по объему выдач автокредитов достигла 22%, увеличившись на 2 пп с начала года, по портфелю — на 1 пп, до 13,5%.

По словам вице-президента банка, начальника управления партнерских продаж авто Владимира Высоцкого, в этом году российский рынок автокредитования растет гораздо более быстрыми темпами, чем обычно. «На динамику влияют сразу нескольких факторов: планомерное восстановление авторынка, государственная поддержка и развитие стимулирующих программ производителей, которые обеспечивают приемлемые для заемщиков ставки по кредитам, что особенно актуально в условиях жесткой политики регулятора».

По данным банка, средняя сумма одного автокредита продолжает расти. По итогам февраля в сегменте новых машин он составил 1,65 млн рублей, увеличившись на 2% за месяц. На рынке подержанных авто средний «чек» достиг 1,32 млн рублей (+6% к значению по итогам января).

Основная активность заемщиков все еще концентрируется на рынке авто с пробегом, в то же время возобновился рост доли новых машин. Эксперты банка отметили, что по итогам февраля в структуре собственных выдач на авто с пробегом пришлось 72% сделок. Наибольший интерес заемщиков по-прежнему вызывают подержанные Kia (11,6% от общего количества сделок в сегменте б/у машин). Топ-3 марок замыкают Hyundai (10,4%) и Lada (10,2%). Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу китайских машин – главным образом, марки Changan (28,4% сделок).