В Кемеровской области мужчину, который привел домой коня, арестовали на сутки

Мужчина был пьян.

Напомним, что в Кемеровской области один из местных жителей привел домой лошадь.

По словам очевидцев, мужчина завел коня в дом, поднялся с ним на 5 этаж и почти два часа скандалил с женой из-за животного. Лошадь смогли завести в квартиру, но через какое-то время вывели на улицу.

Как сообщает телеграм-канал «Baza», на 33-летнего Сергея, который решил сделать подарок жене на 8 Марта, полиция оформила протокол о мелком хулиганстве и по решению суда его арестовали на сутки.

По данным полицейских, мужчина работал разнорабочим на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка. Ночью он решил показать семье лошадь и отвел животное к себе домой. Коня он через время вернул на ферму.

Сам Сергей рассказывает, что был сильно пьян и не понимал, что делал.

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