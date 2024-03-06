В лицее Бердска три месяца за школьниками велась видеослежка: они не знали об этом

Камеры установили и в школьных туалетах.

Как сообщает издание Бердск Онлайн, родители школьников из лицея №7 обратились в прокуратуру по факту того, что руководство учебного учреждения установило видеокамеры в кабинетах и даже в туалетах школы. Дети и сотрудники не знали о них.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что камеры в туалете записывали как изображение, так и звук. Камеры также установили и в учебных кабинетах, а также в учительской. При этом сотрудников не уведомили об этом под роспись.

Таким образом, видеосъемка продолжалась 12 недель. Прокуратура внесла представление мэру Бердска Роману Бурдину.

Напомним, что мать, закрывшая в квартире 8-летнего сына на 2 суток, исчезла из Новосибирска.