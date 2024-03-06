В Новосибирске бывший сотрудник ГИБДД незаконно менял номера машин граждан

В Новосибирске обвиняется бывший сотрудник ГИБДД за незаконную подмену номеров машин.

В прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника отделения по обслуживанию техники и защиты информации ЦАФАПОДД ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области — он обвиняется по статье “создание и использование компьютерной программы, предназначенной для модифицирования компьютерной информации”.

Известно, что бывший сотрудник полиции, благодаря своим навыкам программирования, создал компьютерную программу, которая позволила незаконно осуществлять неоднократный подбор государственных регистрационных знаков граждан, из-за чего были допущены неправомерные изменения в федеральном сервисе.

Тогда бывший сотрудник ГИБДД получил возможность по своему усмотрению менять выданные государственные регистрационные знаки на нужные.