В Новосибирске флористы рассказали, как «продлить жизнь» цветам

Букеты могут простоять до 10 дней.

В Новосибирске в цветочных магазинах заметили повышение цен на букеты. Стоимость зависит от размера бутона и высоты стебля. За букет из 10 пионовидных махровых тюльпанов просят около 1500 рублей, а за букет с цветами обычной бокаловидной формы — 1100 рублей.

В связи с предстоящим праздником, 8 Марта, флорист Татьяна поделилась с «МК в Новосибирске» как можно «продлить жизнь» цветам.

По словам эксперта, для того чтобы букет простоял дольше, необходимо каждый день менять воду и подрезать ствол. При этом вода должна быть холодной, а стебель в ней должен находиться больше чем на половину.

«Тюльпаны стоят все одинаково: дорогие, недорогие. У нас в магазине голландские тюльпаны. В тепле они еще очень хорошо растут, растет ствол, они вытянутся. Стоят 7 – 10 дней точно», — объяснила флорист.

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