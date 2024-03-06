В Новосибирске почтили память Маршала Покрышкина

В Новосибирске проходят памятные мероприятия в честь 111-летия со дня рождения нашего прославленного земляка, трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.

В полдень состоялась церемония возложения цветов к бюсту героя, установленному на пересечении Красного проспекта и ул. Свердлова. В ней приняли участие первые лица Новосибирской области и города Новосибирска, ветераны и воспитанники патриотических клубов. В этот день у бюста Александра Ивановича Покрышкина установлена Почётная Вахта Памяти, на посту – лучшие курсанты городского гражданско-патриотического центра «Витязь».

6 марта, в день рождения Александра Ивановича, в образовательных учреждениях традиционно проходят уроки мужества, на которых школьникам рассказывают о подвигах знаменитого лётчика.

Новосибирцы бережно хранят память о прославленном земляке. В 1967 году Александру Покрышкину присвоено звание Почётного жителя Новосибирска, его именем названа одна из улиц города и станция метрополитена.

В 2003 году у строящегося ДК «Сибсельмаш» на площади им. Карла Маркса советскому асу был установлен бронзовый памятник. В 2022 году монумент перенесли на новое место – в центр транспортного кольца площади им. Карла Маркса. Предварительно эту территорию благоустроили и провели озеленение.

В 2013 году, к 100-летию легендарного лётчика, преобразилась станция метро имени Александра Покрышкина. На западном входе станции установили бронзовый бюст маршала авиации, название станции «Маршала Покрышкина» на стенах посадочной платформы получило новое оформление, а над платформой появилась модель самолёта «Аэрокобра», на котором воевал знаменитый ас.