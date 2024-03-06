Рейтинг составили на основе данных с комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В Новосибирске составили топ-3 самых распространенных нарушений ПДД, которые водители совершили в феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в области.

Чаще всего новосибирцы не соблюдали скоростной режим. Было зафиксировано 207 821 нарушение. Второе место в рейтинге заняло нарушения рядности, когда автомобилисты не соблюдали требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги — 16 988 нарушений. Третье место занял проезд на «красный» сигнал светофора — 10 879 случаев.

Уточняется, что всем нарушителям грозят штрафы.

Напомним, что на части улицы Советской в Новосибирске запретят парковку.