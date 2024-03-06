В Новосибирске за 7 лет число реконструированных парков выросло в 40 раз

Работы по благоустройству парков и скверов продолжатся в 2024 году.

Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, в прямом эфире ЦУР Новосибирской области рассказала, что за последние семь лет количество реконструированных парков в городе увеличилось в 40 раз.

«До 2015 в год реконструировали максимум один парк или сквер. С 2017 удалось реконструировать Михайловскую набережную, Монумент славы, Затулинский и Заельцовский парки», — сказала Терешкова.

Она добавила, что в 2024 году продолжится работа по благоустройству парка «Каменка, разработка проектно-сметной документации парка «Иня», также заканчивается реконструкция сквера Героев Донбасса.

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