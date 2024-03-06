В Новосибирской области устранят цифровое неравенство и досрочно выполнят поручения Президента

К концу 2024 года благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом РФ, 9 районов Новосибирской области будут обеспечены современными средствами связи на 100%, а все оставшиеся районы не менее чем на 86%. К концу 2026 года планируется обеспечить мобильным интернетом все населённые пункты категории свыше 100 жителей и достичь значения данного показателя 99,2%, досрочно исполнив Указ Президента России.

В 2024 году мобильную связь и скоростной интернет получат жители 64 населенных пунктов: 39 базовых станций сотовой связи будут построены по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), в том числе по дополнительной квоте Минцифры России, 25 на средства областного бюджета.

«Новосибирская область входит в число лидеров в стране по доступности скоростного проводного интернета, занимая четвертое место в России. За последние пять лет в рамках региональных и федеральных проектов в нашей области построены волоконно-оптические линии связи до более чем 900 населенных пунктов, устойчивой голосовой сотовой связью и скоростным мобильным интернетом обеспечено почти 100 тысяч жителей, обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 100% социально значимых объектов, это школы, ФАПы, администрации сельсоветов, пожарные части, объекты культуры и участковые пункты полиции», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин отметил, что доступ к высокоскоростному интернету надо обеспечить практически по всей территории России. Одним из ключевых показателей «цифровой трансформации» по Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» является рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети интернет до 97% к 2030 году. Расчётное значение целевого показателя национальной цели в части обеспеченности домохозяйств широкополосным доступом к интернету по Новосибирской области по итогам 2023 года составляет 91,9%. По итогам текущего года планируется достичь показателя 95,2%. К концу 2026 года планируется обеспечить мобильным интернетом все населённые пункты категории свыше 100 жителей и достичь значения данного показателя 99,2%, досрочно исполнив Указ Президента России.