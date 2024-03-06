В новосибирском баре Nebar нашли серьезные нарушения

Роспотребнадзор зафиксировал грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в скандальном Nebar в Новосибирске.

На заведение в Роспотребнадзор и администрацию города жаловался местный житель. Его смущало аморальное поведение посетителей. В итоге специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» по требованию прокуратуры провели санитарно-эпидемиологическое обследование бара и нашли серьезные нарушения. Документ с зафиксированными недочетами отправили в прокуратуру.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в «Небаре» мужчина ласкал обнаженную девушку на барной стойке. Управляющий заведением Андрей Архипов тогда заявил, что распространенные в социальных сетях кадры не соответствуют действительности.