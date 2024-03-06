В Республике Тыва произошла авария на ТЭЦ: возбуждены уголовные дела

Есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации, Следственными органами СК России по Республике Тыва в связи с аварией на ТЭЦ в городе Шагонара расследуются уголовные дела по признакам преступлений: халатность и нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате происшествия пострадали люди.

По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ произошел взрыв угольной смеси в помещении теплоподачи. Предварительно установлено, что это могло произойти из-за скопления угольных газов. В больницу были доставлены люди с травмами различной степени тяжести.

«В рамках следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления СК России», — пишет пресс-служба.

Напомним, что сибиряк напал на полицейского во время матча в «Сибирь-Арене» в Новосибирске.