В селе Ярково по народной программе «Единой России» строят Дом культуры «Партийный десант» проконтролировал ход работ

Прежний клуб признали аварийным – одноэтажное здание построили в середине прошлого века. Готовность нового – 50%. Строители возвели стены второго этажа, установили окна, ведут работу по устройству кровли.

«Большое двухэтажное здание построили всего за полгода. Подрядчик – добросовестный, даже в морозы работы не останавливались. Сегодня переговорили – текущих вопросов нет. Темпом работ довольны», – отметил депутат Заксоборания от «Единой России» Анатолий Юданов.

Проект предусматривает зрительный зал на 300 мест, будет сцена, кулисы, современное световое и звуковое оборудование, помещения для творческих коллективов. В новом здании также разместится Ярковская сельская библиотека.

«Прежнюю мы вывезли. Но помещение находится на втором этаже, крутая лестница, это неудобно для пожилых людей. Обещают, что к концу этого года мы переедем в новое здание Дома культуры», – рассказала главный библиотекарь Татьяна Гражданкина.

Дом культуры в селе Яркове строится по народной программе «Единой России» и партпроекту «Культура малой Родины», напомнила депутат Заксобрания от «Единой России» Юлия Швец.

«Жители села очень ждут этот объект. В своем послании президент Владимир Путин сказал о том, что культура на селе должна быть поддержана особым образом. По аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель» введут программу «Земский работник культуры». Будут созданы все условия для развития творчества детей и взрослых», – подчеркнула Юлия Швец.

Планируемый срок сдачи в эксплуатацию Дома культуры в Яркове – конец декабря 2024 года.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 351 положение. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах.

«Единая Россия» обеспечила в федеральном бюджете 2024-2026 расходы на ключевые направления соцполитики и экономики. Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и положений народной программы партии.

Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Все поправки «Единая Россия» проработала с правительством и профильными министрами. Их общий объём составляет почти 140 млрд рублей.