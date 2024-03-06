Внимание к городскому хозяйству и экономике: что будет, если Владимир Знатков станет мэром Новосибирска

Редакция «Сиб.фм» продолжает серию материалов о новосибирцах, которые могут стать новым мэром города в 2024 году.

28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Исполняющим обязанности главы города назначили первого заместителя мэра Олега Клемешова. Предположительно, градоначальника назначат в середине марта 2024 года.

Официального списка кандидатов пока нет, но «Сиб.фм» решил проанализировать возможности известных новосибирцев занять пост. Станет ли первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатковновым мэром – в нашем материале.

Кто такой Владимир Знатков

Владимир Знатков родился 24 августа 1959 года в Новосибирске. В 1978-м окончил Новосибирский монтажный техникум, после чего отслужил в армии.

С 1981 года трудился в Жилищно-коммунальном управлении «НАПО имени В. П. Чкалова», пройдя путь до главного инженера. А с 1995 по 1999-й Владимира Знаткова повысили до заместителя директора департамента коммунального хозяйства предприятия.

В 1999-м окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта. В этом же году он возглавил муниципальное учреждение «Управление жилищного хозяйства № 2 администрации Дзержинского района».

С 2001 года Владимир Знатков работал председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии, заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – председателем комитета ЖКХ.

В 2005 году его назначили главой администрации Октябрьского района. В 2008-м – начальником департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. 6 апреля 2009 года Владимир Знатков стал заместителем мэра – начальником департамента ЭЖиКХ города.

В 2010 году назначен первым заместителем градоначальника. В этой должности Владимир Знатков координировал работу структурных подразделений мэрии Новосибирска, муниципальных учреждений и предприятий по вопросам развития транспортной системы города, в том числе метрополитена; развития жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и озеленения города; развития и повышения надежности энергетических систем и энергетической безопасности.

Также Владимир Знатков занимался вопросами повышения эффективности использования муниципальной собственности в системах жизнеобеспечения, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, снабжения материально-техническими и топливными ресурсами, охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

С 10 января 2014 года Владимир Знатков временно исполнял полномочия мэра Новосибирска и баллотировался на должность градоначальника. На выборах 6 апреля занял второе место, уступив коммунисту Анатолию Локтю.

3 октября 2014 года его назначили на должность первого заместителя председателя правительства Новосибирской области. Женат, есть сын и двое внуков.

Станет ли Владимир Знатков мэром Новосибирска

Председатель новосибирского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов оценил шансы Владимира Знаткова стать мэром Новосибирска, а также рассказал, как вероятный претендент смог бы улучшить жизнь города будучи его главой.

«Шансы Владимира Знаткова стать мэром равняются 100%, но я считаю, что он просто не захочет, нет такого мотива и нет таких стимулов. Я знаю, что в мыслях у Владимира Знаткова пока нет идеи возглавить мегаполис. Я уверен, сейчас Владимир Михайлович находится на своём месте – курирует все самые ключевые блоки в правительстве. Представить себе, что он по собственной воле пойдет заявляться на пост градоначальника – это экзотика.Думаю, губернатор не отпустит такого прекрасного специалиста», – считает эксперт.

Также Игорь Салов поразмышлял на тему того, что Владимир Знатков сделал бы на посту мэра.

«Владимир Михайлович смог бы решить большую часть проблем, накопленных за последние девять лет в кротчайшие сроки. Владимир Знатков очень авторитетный, умеет формировать вокруг себя команду и мотивировать людей. Все качества настоящего управленца у него есть. Это один из самых влиятельных политиков региона. В вопросах городского хозяйства, экономики, бюджета, я считаю, что на сегодняшний день Владимир Знатков – один из самых квалифицированных и компетентных специалистов. Опыт работы у него колоссальный, умеет трудиться в команде, а также собрать вокруг себя единомышленников», – объяснил Игорь Салов.