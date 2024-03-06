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общество

Водителей автобусов суд Новосибирска обязал принимать безналичную оплату

Фото: freepik

Суд Новосибирска обязал водителей автобусов принимать безналичную оплату.

В Роспотребнадзоре по Новосибирской области сообщили, что суд признал незаконным отказ перевозчика, который обслуживает маршрут №29, принимать оплату картой.

По предварительным данным, ранее от жителей Новосибирска поступали жалобы в региональный Роспотребнадзор — они были возмущены тем, что экипаж автобусного маршрута №29 отказывался принимать безналичную оплату.

Экипаж игнорировал все поступающие на него жалобы и в результате инцидента представители ведомства обратились в Центральный районный суд города, который признал действия перевозчика незаконными.

Напомним, что 3 самых частых нарушения ПДД назвали в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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