Юрист рассказала, как получить компенсацию, если затопили соседи

Необходимо зафиксировать повреждения на видео.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на юриста Викторию Ситдикову, если вашу квартиру залили соседи сверху, то жилье необходимо тщательно осмотреть, а все повреждения зафиксировать на фото и видео.

Также для фиксации и возмещения ущерба, собственнику квартиры нужно обратиться в управляющую компанию и вызвать комиссию. На видео нужно снимать действия специалистов, и устранение залива.

«Фиксация поможет в последующем определить точную причину, по которой затопление произошло, а также установить точный размер ущерба», — рассказала эксперт.

Сама комиссия приедет в течение трех дней, проведет проверку и составит акт.

Помимо комиссии, можно вызвать оценщика из сторонней организации, оценка которого станет доказательством в суде.

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