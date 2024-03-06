ЗАГС Новосибирской области назвал самые популярные имена детей за февраль

За январь и февраль 2024 года в Новосибирской области родилось 1 982 ребенка.

Как сообщает пресс-служба Управления по делам ЗАГС Новосибирской области, за два месяца 2024 года в регионе родилось 1 982 ребенка.

Также сотрудники рассказали о самых популярных именах среди мальчиков — Артем, Илья, Дмитрий, Матвей, Роман, Михаил, Александр, Иван, Марк, Тимофей, а девочек чаще всего называли — Ева, Александра, Анна, Мария, Полина, София, Виктория, Арина, Алиса, Мирослава.

Самыми редкими и необычными именами у мальчиков стали — Аркадий, Демьян, Святозар, Добрыня, Ермак, Венедикт, Клим, Корней, Кузьма, Лучезар, Нестор, у девочек — Антонина, Арсения, Дари, Сияна, Фаина, Анна-Анастасия-Анжелика, Ида, Ирена, Леся, Лидия, Миласлава.

Напомним, что новосибирские старшеклассники не планируют поступать в университеты за пределами региона.